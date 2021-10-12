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डॉ. संजय गुप्ता ने मेडिकल और उम्र परीक्षण में आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान कराने की बात कही। संरक्षण अधिकारी जय प्रकाश तिवारी ने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की या 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कराना अपराध है। संवाद

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देवरिया। पुलिस लाइन के प्रेक्षागृह में शुक्रवार को विशेष किशोर पुलिस इकाई और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत समीक्षा बैठक हुई। इसमें बाल विवाह की रोकथाम और बच्चों की सुरक्षा पर जोर दिया गया। अध्यक्षता अपर उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय गुप्ता और संचालन संरक्षण अधिकारी जय प्रकाश तिवारी ने किया।