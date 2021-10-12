Deoria News: जिले की सात महिला खिलाड़ी एथलेटिक्स में दिखाएंगी दम
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 07 Sep 2026 12:35 AM IST
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देवरिया। गोरखपुर मंडल की टीम में देवरिया जिले की सात खिलाड़ियों ने अपनी जगह बनाकर जिले का नाम रोशन किया है। यह बेटियां आठ और नौ सितंबर को प्रयागराज में आयोजित होने वाली प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी।
गोरखपुर में शनिवार को आयोजित ट्रायल में जिले की सात बेटियों ने अलग-अलग इवेंट में प्रांतीय टीम में जगह बनाई है। इसमें नेहा यादव 800 मीटर दौड़ में चयनित हुई हैं। राजनंदिनी 100 मीटर हर्डल (बाधा दौड़) में, सुष्मिता 400 मीटर हर्डल (बाधा दौड़) में, सोनाली कुशवाहा 200 मीटर दौड़ में चयनित हुई हैं।
वहीं अर्पिता लॉन्ग जंप (लंबी कूद) में, पिहू गुप्ता शॉटपुट (गोला फेंक) में, अलिशा खातून शॉटपुट एवं डिस्कस थ्रो (गोला व चक्र फेंक) दो इवेंट में चयनित हुई हैं। इन खिलाड़ियों को एथलेटिक्स प्रशिक्षक पूजा सिंह, अशोक सिंह, विकास मिश्र, गिरीश सिंह, कदीर आलम, सुरेश आदि ने शुभकामनाएं दी हैं।
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गोरखपुर में शनिवार को आयोजित ट्रायल में जिले की सात बेटियों ने अलग-अलग इवेंट में प्रांतीय टीम में जगह बनाई है। इसमें नेहा यादव 800 मीटर दौड़ में चयनित हुई हैं। राजनंदिनी 100 मीटर हर्डल (बाधा दौड़) में, सुष्मिता 400 मीटर हर्डल (बाधा दौड़) में, सोनाली कुशवाहा 200 मीटर दौड़ में चयनित हुई हैं।
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वहीं अर्पिता लॉन्ग जंप (लंबी कूद) में, पिहू गुप्ता शॉटपुट (गोला फेंक) में, अलिशा खातून शॉटपुट एवं डिस्कस थ्रो (गोला व चक्र फेंक) दो इवेंट में चयनित हुई हैं। इन खिलाड़ियों को एथलेटिक्स प्रशिक्षक पूजा सिंह, अशोक सिंह, विकास मिश्र, गिरीश सिंह, कदीर आलम, सुरेश आदि ने शुभकामनाएं दी हैं।
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