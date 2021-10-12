Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Accused of holding wife captive in Bengaluru

Deoria News: बंगलूरू में पत्नी को बंधक बनाने का लगाया आरोप

Sat, 07 Nov 2026 12:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 07 Nov 2026 12:59 AM IST
विज्ञापन
Accused of holding wife captive in Bengaluru
खुखुंदू। बकुची गांव में रिश्तेदारी में आई महिला को बेंगलूरू ले जाकर बंधक बनाने का मामला सामने आया है। पति ने रिश्तेदारों पर पत्नी को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि, पुलिस इसे मनगढ़ंत कहानी बता रही है। मईल थाना क्षेत्र के चकरा गोसाई निवासी संजय कुमार ने बताया कि करीब दो माह पहले पत्नी खुखुंदू क्षेत्र के बकुची गांव में रिश्तेदारी में गई थी। वहां से वह लापता हो गई। बकुची के कुछ रिश्तेदार बहला-फुसलाकर उसे बेंगलूरू लेकर चले गए। दो दिन पहले पत्नी ने फोन कर बताया कि उसे बेंगलूरू में बंधक बनाया गया है।
विज्ञापन

इंस्पेक्टर बीबी राजभर ने बताया कि पति खुद पत्नी से विवाद कर वहां से मारपीट कर भागा है। अपने बचाव के लिए अनावश्यक आरोप लगा रहा है। सीओ ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। पता कराते हैं। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed