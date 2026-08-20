Deoria News: मोबाइल और नकदी चोरी का आरोपी गिरफ्तार

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बृहस्पतिवार की सुबह करीब 10:10 बजे रागिनी मोड़ ओवरब्रिज के नीचे कुशीनगर जिले के कसया थाना क्षेत्र के बेलवा पलकधारी सिंह वार्ड नंबर 11 निवासी राजेश यादव का मोबाइल और 1500 रुपये चोरी हो गए थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक शशिभूषण राय ने बताया कि चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाद

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देवरिया। कोतवाली पुलिस ने मोबाइल और नकदी चोरी के मामले में आरोपी इमरान अंसारी निवासी पेड़ा गली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से 1500 रुपये बरामद किए हैं।