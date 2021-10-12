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Deoria News: घूस लेने के आरोप में लेखपाल निलंबित

Tue, 03 Nov 2026 12:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 03 Nov 2026 12:15 AM IST
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Accountant suspended on charges of taking a bribe
भाटपाररानी। एसडीएम दीपराज सिंह ने सोमवार को जनता से कार्य के लिए घूस लेने के आरोप में एक लेखपाल को निलंबित किया है। दो लेखपालों को लापरवाही बरतने के आरोप में प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। इस कार्रवाई से लेखपालों में हड़कंप मच गया है।
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इनमें से एक लेखपाल का मामला मुख्यमंत्री के गोरखपुर में रहने पर जनता दरबार में भी पहुंचा था। एसडीएम ने बताया कि लेखपाल रहमतुल्लाह के खिलाफ क्षेत्र की जनता से सामान्य काम के लिए घूस लेने की शिकायत मिली थी। शिकायत और राजस्व कार्यों में लापरवाही बरतने पर लेखपाल को निलंबित किया गया है।
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इसके अलावा लेखपाल ध्रुवजी कुशवाहा को आईजीआरएस के निस्तारण में लापरवाही बरतने और रिपोर्ट लगाने में देरी करने और दूसरे लेखपाल राजित को समय से वरासत दर्ज नहीं करने पर आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री जनता दरबार गोरखपुर में पेश होने पर प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।
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एसडीएम दीपराज सिंह ने बताया है कि रहमतुल्लाह को निलंबित तथा ध्रुव कुशवाहा और राजित को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। संवाद
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