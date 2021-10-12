Deoria News: घूस लेने के आरोप में लेखपाल निलंबित

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इनमें से एक लेखपाल का मामला मुख्यमंत्री के गोरखपुर में रहने पर जनता दरबार में भी पहुंचा था। एसडीएम ने बताया कि लेखपाल रहमतुल्लाह के खिलाफ क्षेत्र की जनता से सामान्य काम के लिए घूस लेने की शिकायत मिली थी। शिकायत और राजस्व कार्यों में लापरवाही बरतने पर लेखपाल को निलंबित किया गया है।इसके अलावा लेखपाल ध्रुवजी कुशवाहा को आईजीआरएस के निस्तारण में लापरवाही बरतने और रिपोर्ट लगाने में देरी करने और दूसरे लेखपाल राजित को समय से वरासत दर्ज नहीं करने पर आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री जनता दरबार गोरखपुर में पेश होने पर प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।एसडीएम दीपराज सिंह ने बताया है कि रहमतुल्लाह को निलंबित तथा ध्रुव कुशवाहा और राजित को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। संवाद