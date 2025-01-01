Deoria News: 400 मीटर दौड़ में अभिषेक और जीविदा रहीं अव्वल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

400 मीटर दौड़ में अंडर-14 बालक वर्ग के रुद्रपुर के अभिषेक निषाद और बालिका वर्ग की सलेमपुर की जीविदा प्रथम रहीं। अंडर-17 बालिका में देवरिया सदर की ज्योति सिंह और अंडर-19 में रुद्रपुर की ज्योति राजभर ने जीत दर्ज की।3000 मीटर दौड़ अंडर-17 बालक वर्ग में सलेमपुर के गोलू यादव, जबकि बालिका वर्ग में भाटपाररानी की नेहा यादव विजेता रहीं। अंडर-19 बालक वर्ग में भाटपाररानी के पीयूष गुप्ता और बालिका वर्ग में देवरिया ग्रामीण की अर्पिता गोंड ने पहला स्थान हासिल किया। 1500 मीटर अंडर-19 में रुद्रपुर के सनी कुमार यादव और अंडर-17 में बरहज के आशीष नाथ सिंह अव्वल रहेलंबी कूद अंडर-19 बालक वर्ग में रुद्रपुर के द्वारिका नंद प्रथम, देवरिया ग्रामीण के प्रियांशु कन्नौजिया द्वितीय और सलेमपुर के चंदन कुमार यादव तृतीय रहे।चक्का क्षेपण अंडर-19 बालक वर्ग में देवरिया सदर के नितिन वर्मा प्रथम, भाटपार रानी के किशन कुमार द्वितीय और देवरिया ग्रामीण के अंकुश कुमार तृतीय रहे।