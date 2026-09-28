Deoria News: हनुमान की मूर्ति विसर्जन के दौरान सलेमपुर में घंटों लगा रहा जाम
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 28 Sep 2026 11:59 PM IST
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देवरिया। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर स्थापित हनुमान मूर्तियों का सोमवार को विसर्जन किया गया। इस दौरान निकाले गए जुलूस के कारण नगर की सड़कों पर घंटों जाम लगा रहा। मझौली मोड़ से बापू इंटर कॉलेज तक दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही। इससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
जुलूस में शामिल युवा डीजे की तेज धुन पर नाचते नजर आए। पुलिस-प्रशासन की ओर से निर्धारित ध्वनि मानकों के अनुरूप साउंड बजाने की अपील की गई थी, लेकिन कई स्थानों पर तेज आवाज पर पूरी तरह रोक नहीं लग सकी।
जाम का असर एंबुलेंस पर भी पड़ा। मरीजों को लेकर आने-जाने वाली कई एंबुलेंस जाम में फंसी रहीं। पुलिसकर्मी यातायात नियंत्रित करने के साथ जुलूस को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने में जुटे रहे।
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एसडीएम क्षितिज द्विवेदी ने बताया कि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस एवं प्रशासन की टीम तैनात रही। डीजे संचालकों को निर्धारित मानकों के अनुसार साउंड बजाने के निर्देश दिए गए थे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोतवाल को संबंधित संचालकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
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जुलूस में शामिल युवा डीजे की तेज धुन पर नाचते नजर आए। पुलिस-प्रशासन की ओर से निर्धारित ध्वनि मानकों के अनुरूप साउंड बजाने की अपील की गई थी, लेकिन कई स्थानों पर तेज आवाज पर पूरी तरह रोक नहीं लग सकी।
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जाम का असर एंबुलेंस पर भी पड़ा। मरीजों को लेकर आने-जाने वाली कई एंबुलेंस जाम में फंसी रहीं। पुलिसकर्मी यातायात नियंत्रित करने के साथ जुलूस को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने में जुटे रहे।
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एसडीएम क्षितिज द्विवेदी ने बताया कि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस एवं प्रशासन की टीम तैनात रही। डीजे संचालकों को निर्धारित मानकों के अनुसार साउंड बजाने के निर्देश दिए गए थे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोतवाल को संबंधित संचालकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।