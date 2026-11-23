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लोक निर्माण विभाग की ओर से कोइलगड़हा-तिवई मार्ग पर कुरना नदी के चखनी घाट पर 5.21 करोड़ रुपये की लागत से लघु सेतु का निर्माण कराया जाएगा।वहीं इमिलिहा में भरटोला से आंबेडकर बस्ती तक 1.38 लाख रुपये की लागत से पिच संपर्क मार्ग बनाया जाएगा। इसके अलावा विधायक ने लक्ष्मीपुर में बनने वाली दो सड़क परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया।विधायक जयप्रकाश निषाद ने कहा कि इमिलिहा की आंबेडकर बस्ती और भरटोला के लोग पिछले 78 वर्षों से सड़क की सुविधा का इंतजार कर रहे थे। गांव में चकबंदी नहीं होने के कारण इन बस्तियों तक पहुंचने के लिए सरकारी रास्ता उपलब्ध नहीं था।उन्होंने कहा कि चखनी में बनने वाला लघु सेतु क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सरकार गांवों के हर टोले-मजरे को बेहतर आवागमन सुविधा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों को संपर्क मार्गों के माध्यम से मुख्य सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया गया है।