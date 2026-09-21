Deoria News: सिधुआ में बिजली उपकेंद्र के लिए 25 को होगी महापंचायत

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भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय सिंह सैंथवार ने कहा कि सिधुआ में विद्युत उपकेंद्र के निर्माण की मांग को लेकर दो वर्षों से संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन अब तक शासन से स्वीकृति नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि बरियारपुर विद्युत उपकेंद्र पर अधिक लोड होने से क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है।बरियारपुर उपकेंद्र से डुमरी तक करीब 15 किलोमीटर लंबी लाइन होने के कारण आए दिन लाइन ब्रेकडाउन होने की समस्या रहती है।भाकियू जिलाध्यक्ष गिरीश नारायण शाही उर्फ बड़े शाही ने कहा कि जिले के अधिकांश गांवों में नंगे और जर्जर तारों से बिजली आपूर्ति हो रही है।तार टूटने से बिजली आपूर्ति प्रभावित होती रहती है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को लेकर 25 सितंबर को अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर महापंचायत की जाएगी। बैठक में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य मनिकराज यादव, मनोज कुमार सिंह, हरिकेश गुप्ता, शफीक अंसारी, अमित सिंह, मदन यादव, चंद्रभान सिंह, बागेश्वरी सिंह, टुनटुन यादव, प्रमोद सिंह आदि उपस्थित रहे।