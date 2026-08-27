Deoria News: 300 करोड़ के विकास की मिलेगी सौगात

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बीते सोमवार को सलेमपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को मंजूरी मिली थी। प्रशासन ने भाटपार रानी और सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र के बीच मझौलीराज में जनसभा का आयोजन कराने के लिए स्थल की तलाश की है।जिस स्थान पर कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, वहां बहुत बड़ा ग्राउंड खाली है। मुख्य पंडाल के अलावा हेलीपैड और बाहर से आने वालों के लिए वाहन पार्किंग का इंतजाम भी इसी जगह पर हो सकता है। इससे सुरक्षा और यातायात प्रबंधन भी आसान हो जाएगा।बुधवार को इस जगह पर जर्मन हैंगर पंडाल बनाने का काम शुरू हो गया। साथ ही प्लास्टिक की कुर्सियां भी मंगा ली गई हैं।लाइट लगाकर रात में भी कार्य आरंभ हो गया है। शुक्रवार तक सभी तैयारियां पूरा कर लेने का निर्देश प्रशासन ने दिया है।कार्यक्रम स्थल पर सफाई की व्यवस्था सलेमपुर और मझौलीराज नगर पंचायत के कर्मियों को दिया गया है।