Deoria News: जेल में तय समय में ही बांधनी होगी राखी, खुली मिठाई ले जाने पर पाबंदी

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जेल प्रशासन के अनुसार रक्षाबंधन के दिन जेल में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक भीड़ होने की संभावना है। ऐसे में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहनों को एक साथ अंदर भेजने के बजाय चरणबद्ध तरीके से प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए सुबह से ही जेलकर्मी तैनात रहेंगे। भीड़ अधिक होने पर भी किसी बहन को बिना मुलाकात लौटना न पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए शाम छह बजे तक मुलाकात का समय रखा गया है। इस बीच में बारी-बारी से बहनों को जेल में बंद भाइयों से मिलवाया जाएगा।जेल प्रशासन का मानना है कि सील पैक और सूखी मिठाई की जांच आसान होती है और इससे सुरक्षा के साथ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर भी जोखिम कम रहता है।जेल अधीक्षक आशीष रंजन ने बताया कि रक्षाबंधन पर राखी बांधने आने वाली सभी बहनों को उनके भाइयों से मिलवाया जाएगा। मुलाकात सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक होगी। पहले आने वाली महिलाओं को पहले मुलाकात कराई जाएगी। भीड़ को देखते हुए जेल के बाहर टेंट, पेयजल आदि की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि बहनों को गर्मी में परेशान न होना पड़े। उधर ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से बुधवार को जेल में बंद 500 बंदियों को राखी बांधी गई।