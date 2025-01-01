Deoria News: जगमग शहर, दमकते बाजार... हर ओर उल्लास

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लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों, पूजन सामग्री, मिठाई, बर्तन और सजावटी सामान की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ी रही। लोगों ने देर शाम तक जमकर खरीदारी की।रविवार को दिवाली धूमधाम से मनाई जाएगी। ज्योति पर्व के स्वागत में शहर से लेकर कस्बों तक घर, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल रंग-बिरंगी बिजली की झालरों से सज गए।शाम होते ही इनकी रोशनी से बाजार जगमगा उठे। पूजन सामग्री और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों की दुकानों पर सबसे अधिक भीड़ रही। लोगों ने दिवाली पूजन के लिए अपनी जरूरत के अनुसार सामग्री खरीदी। मिठाई की दुकानों पर भी दिनभर ग्राहकों का तांता लगा रहा। पूजन और मेहमानों के स्वागत के लिए लोगों ने विभिन्न प्रकार की मिठाइयां खरीदीं।उपहार देने के लिए तैयार किए गए गिफ्ट पैक और ड्राई फ्रूट की भी खूब मांग रही। शहर के सिविल लाइंस में सड़क के दोनों तरफ लगी अस्थायी दुकानों पर बर्तन, मिठाई और पूजन सामग्री खरीदने वालों की भीड़ रही। सीसी रोड, हनुमान मंदिर, मालवीय रोड और राघव नगर सहित विभिन्न मोहल्लों के बाजारों में चहल-पहल बनी रही।आभूषण की छोटी-बड़ी दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही रही। वहीं, ठेले और पटरी पर मिट्टी के सामान की दुकानें भी सजी रहीं। लोगों ने दिवाली पूजन के लिए मिट्टी के दीप, कलश और कोसा की खरीदारी की।मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा से घर में आएगी सुख-समृद्धि : आचार्य अजय शुक्ल ने बताया कि रविवार को कार्तिक अमावस्या के अवसर पर दिवाली मनाई जाएगी। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:48 से 7:44 बजे तक रहेगा। प्रदोष काल शाम 5:25 से रात 8:02 बजे तक रहेगा।अमावस्या तिथि रविवार को सुबह 11:28 प्रारंभ होकर नाै नवंबर को दोपहर 12:32 बजे तक रहेगी। दिवाली के दिन सुबह घर की साफ-सफाई कर मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं। शाम को पूजा स्थल पर चौकी रखकर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और माता सरस्वती की मूार्ति स्थापित करें।सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। फिर मां लक्ष्मी को पुष्प, अक्षत, रोली, चंदन, धूप, दीप, फल, मिठाई और कमल का फूल अर्पित करें। मां लक्ष्मी को खील-बताशे और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद लक्ष्मी चालीसा और गणेश जी की आरती के साथ मां लक्ष्मी की आरती करें।पूजा के अंत में परिवार के सभी सदस्य सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करें। दिवाली की शाम घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थल, तुलसी चौरा और घर के अन्य स्थानों पर दीपक जलाने चाहिए।