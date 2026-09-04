यूपी: एम्स में लीवर ट्रांसप्लांट के नाम पर ठगी, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े शख्स पर 4.14 लाख की धोखाधड़ी का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो, देवरिया Published by: Vijay Singh Pundir Updated Fri, 04 Sep 2026 12:32 PM IST
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डेढ़ साल की बीमार मान्या चौहान का एम्स दिल्ली में लीवर ट्रांसप्लांट कराने का झांसा देकर लखनऊ के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हर्षित पाठक ने उसके परिजन से चार लाख 14 हजार 500 रुपये ठग लिए।
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आरोप है कि उसने एम्स में भर्ती कराने के नाम पर फर्जी बिल भेजकर करीब तीन महीने तक परिजन को गुमराह किया। बच्ची को लेकर परिजन जब एम्स दिल्ली पहुंचे तो बिल फर्जी होने की जानकारी हुई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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