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एसपी अभिजित आर. शंकर के निर्देशन में थाना परिसर में यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, शराब वर्ष 2021, 2022 और 2024 में आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत दर्ज मुकदमों में बरामद हुई थी। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लंबित माल का नियमानुसार निस्तारण कराया गया। इस दौरान थानाध्यक्ष नन्दा प्रसाद, उप निरीक्षक अवधेश राम सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। संवाद

मदनपुर। मदनपुर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को 43 मुकदमों से संबंधित 378 लीटर अवैध शराब नष्ट करा दी। इसमें देसी और कच्ची शराब शामिल थी।