Deoria News: रोक कर चलाई गईं वैशाली समेत 10 ट्रेनें
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 07 Sep 2026 12:13 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया/भटनी। लखनऊ-गोरखपुर-छपरा रेलखंड पर ऑटो ब्लॉक सिग्नल सिस्टम को चालू करने के कार्य के चलते रविवार को वैशाली, जनसेवा समेत कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। नूनखार से भाटपाररानी तक सिस्टम के विस्तार, नेटवर्किंग और ट्रायल के कारण ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोककर चलाया गया। भटनी-बरहज के बीच संचालित बरहज पैसेंजर ट्रेन भटनी-सलेमपुर के बीच निरस्त रही। ट्रेनों के देर से चलने की वजह से देवरिया सदर और भटनी जंक्शन पर यात्री पूरे दिन परेशान रहे।
ललितग्राम-नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस करीब 40 मिनट भटनी स्टेशन पर खड़ी रही। पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस करीब दो घंटे, वाराणसी सिटी-गोरखपुर इंटरसिटी डेढ़ घंटे, गोरखपुर-वाराणसी इंटरसिटी दो घंटे, मुंबई-छपरा स्पेशल दो घंटे, मुंबई-गोरखपुर काशी एक्सप्रेस एक घंटे, छपरा कचहरी-मऊ पैसेंजर डेढ़ घंटे समेत कई ट्रेनें घंटों विलंब से देवरिया पहुंची।
लखनऊ-गोरखपुर-छपरा रेलखंड पर नूनखार, भटनी जंक्शन और भाटपाररानी रेलवे स्टेशन के बीच सिस्टम की नेटवर्किंग और ट्रायल का कार्य किया गया। इसके चलते रूट पर संचालित ट्रेनों को स्टेशनों पर रोककर आगे रवाना किया गया। ी
विज्ञापन
विज्ञापन
देवरिया/भटनी। लखनऊ-गोरखपुर-छपरा रेलखंड पर ऑटो ब्लॉक सिग्नल सिस्टम को चालू करने के कार्य के चलते रविवार को वैशाली, जनसेवा समेत कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। नूनखार से भाटपाररानी तक सिस्टम के विस्तार, नेटवर्किंग और ट्रायल के कारण ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोककर चलाया गया। भटनी-बरहज के बीच संचालित बरहज पैसेंजर ट्रेन भटनी-सलेमपुर के बीच निरस्त रही। ट्रेनों के देर से चलने की वजह से देवरिया सदर और भटनी जंक्शन पर यात्री पूरे दिन परेशान रहे।
ललितग्राम-नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस करीब 40 मिनट भटनी स्टेशन पर खड़ी रही। पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस करीब दो घंटे, वाराणसी सिटी-गोरखपुर इंटरसिटी डेढ़ घंटे, गोरखपुर-वाराणसी इंटरसिटी दो घंटे, मुंबई-छपरा स्पेशल दो घंटे, मुंबई-गोरखपुर काशी एक्सप्रेस एक घंटे, छपरा कचहरी-मऊ पैसेंजर डेढ़ घंटे समेत कई ट्रेनें घंटों विलंब से देवरिया पहुंची।
विज्ञापन
लखनऊ-गोरखपुर-छपरा रेलखंड पर नूनखार, भटनी जंक्शन और भाटपाररानी रेलवे स्टेशन के बीच सिस्टम की नेटवर्किंग और ट्रायल का कार्य किया गया। इसके चलते रूट पर संचालित ट्रेनों को स्टेशनों पर रोककर आगे रवाना किया गया। ी
विज्ञापन