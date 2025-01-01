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Deoria News: उग्रसेन सेतु पर पिच निर्माण शुरू, आज से आवागमन संभव

Mon, 07 Sep 2026 12:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 07 Sep 2026 12:16 AM IST
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Pitch construction begins on Ugrasen Setu, traffic possible from today
उग्रसेन सेतु पर पिचिंग कार्य के लिए पहुंची मशीनें
बरहज। कपरवार के उग्रसेन सेतु पर एनएच 227-ए और सेतु निगम की ओर से रविवार की शाम से पिच निर्माण का कार्य शुरू करा दिया गया है। इससे सोमवार से पुल पर छोटे वाहनों के आवागमन शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। बड़े वाहनों का आवागमन कुछ दिन बाद शुरू होगा।
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बता दें कि 16 जुलाई को उग्रसेन सेतु के बीच में बड़ा गड्ढा हो जाने हो गया था। तब से इस सेतु पर वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दीई है। गइ।
कपरवार के राप्ती नदी तट स्थित उग्रसेन सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर लखनऊ की टेक्निकल टीम द्वारा मरम्मत कार्य पूर्ण करा लिया गया है। सेतु पर बने बड़े गड्ढे की ढलाई के साथ वेयरिंग मरम्मत और सभी ज्वाइंटर बदले जा चुके गए हैं, जबकि पिचिंग कार्य शेष है।
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विभाग के अनुसार, बारिश के कारण पिचिंग कार्य अधूरा होने से आवागमन शुरू नहीं हो सका था।
रविवार की शाम को एनएच 227-ए की ओर से पिचिंग कार्य को लेकर पुल साफ-सफाई शुरू करा दिया गया था। तारकोल बिछाने के लिए मशीन मंगा ली गई थी।
हालांकि, दोपहर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एसएन सिंह ने संबंधितों से बात कर सेतु पर जल्द पिचिंग कराने की मांग की थी। पटना के हृदयशंकर सिंह ने आवागमन बंद होने के कारण आंदोलन की चेतावनी दी थी।
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