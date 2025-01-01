Deoria News: उग्रसेन सेतु पर पिच निर्माण शुरू, आज से आवागमन संभव

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बता दें कि 16 जुलाई को उग्रसेन सेतु के बीच में बड़ा गड्ढा हो जाने हो गया था। तब से इस सेतु पर वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दीई है। गइ।कपरवार के राप्ती नदी तट स्थित उग्रसेन सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर लखनऊ की टेक्निकल टीम द्वारा मरम्मत कार्य पूर्ण करा लिया गया है। सेतु पर बने बड़े गड्ढे की ढलाई के साथ वेयरिंग मरम्मत और सभी ज्वाइंटर बदले जा चुके गए हैं, जबकि पिचिंग कार्य शेष है।विभाग के अनुसार, बारिश के कारण पिचिंग कार्य अधूरा होने से आवागमन शुरू नहीं हो सका था।रविवार की शाम को एनएच 227-ए की ओर से पिचिंग कार्य को लेकर पुल साफ-सफाई शुरू करा दिया गया था। तारकोल बिछाने के लिए मशीन मंगा ली गई थी।हालांकि, दोपहर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एसएन सिंह ने संबंधितों से बात कर सेतु पर जल्द पिचिंग कराने की मांग की थी। पटना के हृदयशंकर सिंह ने आवागमन बंद होने के कारण आंदोलन की चेतावनी दी थी।