Chitrakoot News: मंदाकिनी नदी फिर बढ़ा जलस्तर, रामघाट पर हड़कंप

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सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक हुई इस बारिश के कारण नदी का पानी अचानक बढ़ने से रामघाट पर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। हालांकि, दोपहर बाद जलस्तर कम होने से उन्हें राहत मिली। इस दौरान आरोग्य धाम के पास मंदाकिनी में बना पुल भी डूब गया था।पहाड़ी इलाकों में सोमवार रात से ही तेज बारिश हो रही थी, जो मंगलवार की सुबह तक रुक-रुक कर जारी रही। इसके परिणामस्वरूप, तीन दिन बाद सुबह आठ बजे के बाद मंदाकिनी नदी उफान पर आने लगी। दोपहर करीब दो बजे तक जलस्तर बढ़ता रहा। सुबह आठ बजे नदी का जलस्तर 123.850 मीटर था, जो बढ़कर 125.300 मीटर हो गया। यह खतरे के निशान से 1.200 मीटर कम रहा। इस दौरान रामघाट की एक-दो सीढ़ियां ही डूबने से बचीं।बारिश बंद होने के बाद जलस्तर कम होने लगा और पांच बजे तक यह 125 मीटर पर आ गया। आरोग्य धाम के पास मंदाकिनी में बना पुल डूब जाने से दांत के अस्पताल सहित अन्य स्थानों का आवागमन ठप हो गया था, लेकिन जलस्तर कम होने के बाद आवागमन फिर से शुरू हो सका।उधर, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता एसके प्रसाद ने बताया कि बारिश के चलते मंदाकिनी के जलस्तर में वृद्धि हुई थी, हालांकि यह बढ़ोत्तरी खतरे के निशान से नीचे है। जलस्तर पर नजर रखी जा रही है।