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Chitrakoot News: आबकारी टीम पर हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

Fri, 18 Sep 2026 11:57 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:57 PM IST
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Two accused arrested for attacking excise team
चित्रकूट। कच्ची शराब पकड़ने गई आबकारी टीम पर लाठी व रॉड से हमला करने वाले दो आरोपियों जानकी निषाद और सुक्खू को कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। 13 आरोपी अभी भागे हुए हैं। इनमें 10 की पहचान नहीं हो पाई है।
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मामला 14 सितंबर की शाम का है। आबकारी निरीक्षक प्रणव कुमार पांडेय की टीम डिलौरा के गढ़ीवा तिराहे पर छापा मारी करने गई थी। आरोप है कि डिलौरा निवासी विजय निषाद, पुरुषोत्तम उर्फ राजा, लोहसरिहन निवासी जानकी निषाद, सुक्खू निषाद, देशराज और 10 अन्य लोगों ने टीम को घेरकर लाठी-डंडे व लोहे की रॉड से हमला कर दिया था।
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हमले में आबकारी सिपाही सागर के सिर में गंभीर चोट आई थी जबकि शिवसागर, लालचंद्र और दीपक घायल हो गए थे। आबकारी निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने सेवन सीएलए एक्ट सहित बीएनएस की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था।
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कोतवाल अभयराज सिंह ने बताया कि लोहसरिहन निवासी जानकी निषाद और सुक्खू निषाद को डिलौरा गांव के पास से पकड़ा गया है। तीन नामजद समेत 13 अज्ञात हमलावर भागे हुए हैं। 10 अज्ञातों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।
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