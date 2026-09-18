Chitrakoot News: जलभराव से मिलेगी मुक्ति, होगा नाला निर्माण

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इस समस्या से निजात दिलाने को उप जिलाधिकारी पूजा गुप्ता ने पक्का नाला निर्माण का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। यह नाला दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के तहत बनाया जाएगा।कस्बा में मिश्रन पुरवा और तुलसी चौक में हल्की बारिश में भी घुटने भर पानी भर जाता था। इससे घरों में पानी घुसने, गलियों में कीचड़ और बीमारियों का खतरा बना रहता था। स्थानीय लोगों की मांग पर नगर पंचायत ने यह निर्माण सेवा संकल्प अभियान के तहत नाला निर्माण शुरू करा दिया है।लूप लाइन चौराहा से नहर तक बनने वाला यह पक्का नाला सालों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान करेगा। इससे पानी सीधे नहर में जाएगा और जलभराव की समस्या समाप्त हो जाएगी।उप जिलाधिकारी पूजा गुप्ता ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर जोर दिया। नगर पंचायत अध्यक्ष संजीव मिश्रा ने इस नाले को नगर के विकास की निशानी बताया। पंडित गौरव द्विवेदी ने मंत्रोच्चारण किया। इस अवसर पर सभासद तरणी शुक्ला, ओम प्रकाश, राहुल चौरसिया, मोनू मोदीवाल और सैकड़ों अन्य लोग मौजूद रहे।