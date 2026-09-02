Chitrakoot News: चित्रकूट-मानिकपुर-पाठा में घरों-दुकानों में घुसा पानी

नगर पंचायत कार्यालय के पीछे गांधी नगर मोहल्ला पानी से घिरकर टापू बन गया है। मानिकपुर रेलवे पुल के पास करीब ढाई फीट पानी बह रहा है, जिससे दो दर्जन से अधिक घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। जवाहर नगर का रेलवे तालाब उफान पर है और तेज रिसाव हो रहा है।सभासद राकेश कुमार यादव ने प्रशासन को समय रहते कदम उठाने की सलाह दी है, क्योंकि आधा दर्जन मोहल्ले प्रभावित हो सकते हैं। पाठा क्षेत्र के दर्जनों गांवों में जलभराव से आवागमन बाधित है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं।