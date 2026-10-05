फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Villagers staged a road blockade over the failure to replace the transformer.

Chitrakoot News: ट्रांसफार्मर न बदलने से ग्रामीणों ने लगाया जाम

Mon, 05 Oct 2026 11:12 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Mon, 05 Oct 2026 11:12 PM IST
विज्ञापन
Villagers staged a road blockade over the failure to replace the transformer.
चित्रकूट। मानिकपुर क्षेत्र के कौबरा गांव के पखोरी पुरवा में 15 दिन से फुंका ट्रांसफार्मर न बदले जाने से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को सड़क जाम कर विरोध जताया।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने बिजली निगम के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में जेई के दो दिन में ट्रांसफार्मर बदलने के आश्वासन पर ग्रामीणों ने जाम खत्म किया। इस दौरान करीब दो घंटे तक यातायात बाधित रहा।
विज्ञापन

ग्रामीणों का कहना है कि 15 दिन पहले गांव का ट्रांसफार्मर जल गया था। इसकी सूचना कई बार अधिकारियों को दी गई। मजबूरी में उन्हें जाम लगाना पड़ा। जाम की सूचना पर मानिकपुर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया लेकिन ग्रामीण ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग पर अड़े रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

ग्रामीण लवकुश कुमार भारती ने बताया कि ट्रांसफार्मर फुंकने के बाद से पूरे पुरवा में परेशानी है। अंधेरे के कारण रात में घर से निकलने में भी डर लगता है। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। उधर, बिजली निगम के जेई अजीत भट्ट ने बताया कि स्टोर से ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कर दो दिन के अंदर पखोरी पुरवा में लगवा दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed