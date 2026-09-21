Chitrakoot News: प्रधान पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप

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ग्रामीण रोहित शुक्ला ने बताया कि 2021 से अब तक कई अपात्रों को बकरी पालन के लिए शेड दिए गए हैं। बीबी रामजी योजना में फर्जी भुगतान कर सरकारी धन निकाला गया है। शिकायत पर जांच हुई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण पंकज ने आरोप लगाया कि पीएम आवास योजना में भी अपात्रों को लाभ मिला है। कई पात्र परिवार अभी भी आवास से वंचित हैं।हीरामनी ने बताया कि उसे अभी तक आवास नहीं मिला है। इस दौरान शिवकृष्ण, कमलेश, बालकुमार, राहुल और मितानी सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। वहीं, ग्राम प्रधान सविता देवी ने कहा कि शिकायत द्वेष भावना से की जा रही है। शिकायतकर्ताओं के परिजनों को ही आवास, शौचालय और पेंशन का लाभ दिया गया है।