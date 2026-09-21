Chitrakoot News: बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा उचित मुआवजा

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पहाड़ी (चित्रकूट)। सोमवार को राजापुर उपजिलाधिकारी पूजा गुप्ता ने अपनी टीम के साथ सुरसेन गांव का दौरा किया। उपजिलाधिकारी ने गांव में फसल और मकान क्षति का सर्वेक्षण किया। उन्होंने पीड़ितों को बताया कि बाढ़ से हुई क्षति की भरपाई सरकार करेगी। नुकसान का धरातलीय मूल्यांकन किया जा रहा है। सभी पात्र पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। जिनके मकान ढह गए हैं उनके लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की व्यवस्था होगी। लेखपालों को प्रत्येक पीड़ित का विवरण दर्ज कर रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए। (संवाद)