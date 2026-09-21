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Chitrakoot News: बिजली, सड़क, स्वास्थ्य समस्याओं पर प्रदर्शन

Mon, 21 Sep 2026 11:18 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Mon, 21 Sep 2026 11:18 PM IST
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Protests over electricity, road, and health iProtests over electricity, road, and health issuesssues
चित्रकूट। पाठा क्षेत्र के गांवों में बिजली कटौती, लो वोल्टेज और बदहाल सड़कों की समस्या पर सोमवार को ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया।
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उन्होंने जुलूस निकालकर सदर तहसील पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आनंद सिंह यादव ने बताया कि भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती से लोग बेहाल हैंं। पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ट्रांसफार्मर भी महीनों तक नहीं बदले जाते। ग्रामीणों ने जिला अस्पताल में इमरजेंसी बेड की कमी और पर्चा काउंटर पर भीड़ का मुद्दा उठाया।

उन्होंने सीएचसी-पीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों के अभाव की भी शिकायत की। जलभराव, जल निकासी और बाढ़ पीड़ितों को राहत न मिलने की समस्या भी बताई। एसडीएम अजय कुमार यादव ने ज्ञापन लेकर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। (संवाद)
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