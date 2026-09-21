Chitrakoot News: गणेश उत्सव की धूम, जयकारों से गूंजे पंडाल

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फोटो 21 सीकेटीपी 20 झांकी में प्रस्तुतियां देते कलाकार। संवाद

राजापुर (चित्रकूट)। राजापुर में गणेश उत्सव की धूम है। गणपति बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं। शाम होते ही पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कमेटियों ने प्रतिमाएं स्थापित कर पंडाल सजाए हैं। आरती के बाद प्रसाद बंट रहा है और भजन-कीर्तन भी चल रहे हैं। रविवार रात बड़े शिवाला पंडाल में गुरु कृपा म्यूजिकल ग्रुप ने भजनों से समां बांधा। (संवाद)



फोटो 21 सीकेटीपी 19 झांकी में श्रीगणेश जी की आरती उतारता भक्त। संवाद