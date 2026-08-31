Chitrakoot News: मंदाकिनी किनारे खेतों में लगी सब्जी बही

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बाढ़ से बाजार में सब्जी की आवक घटी, दामों में उछालसंवाद न्यूज एजेंसीचित्रकूट। मंदाकिनी नदी किनारे सब्जी उगाने वाले किसानों को बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया है। नदी में आई बाढ़ से खेतों में लगी सब्जी बह गई, इससे किसान परेशान हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उधर सब्जी की आवक कम होने और बाहर से सब्जी आने से दाम भी बढ़ गए हैं।धर्मनगरी के सीतापुर कस्बा सहित डिलौरा, तरौंहा, कपसेठी, टिकुरा, बंधोईन और शहर के शंकर गंज व पहाड़ी क्षेत्र में कई सालों से किसान नदी के तट पर खेती करते हैं। इस बार मंदाकिनी में छह से अधिक बार आई बाढ़ आने से लौकी, तरोई, भिंडी, करेला, कद्दू, खीरा सहित अन्य सब्जियां पूरी तरह बह गईं। खेतों में अब फसल की जगह सिर्फ पौधों के अवशेष नजर आ रहे हैं।शंकर गंज निवासी जागेश्वर निषाद ने बताया कि बाढ़ से उनकी सब्जी बह गई, जिससे 25 हजार से अधिक का नुकसान हुआ है। वहीं राजकुमारी ने बताया कि उनकी भी 30 हजार से अधिक की सब्जी बर्बाद हो गई। टिकुरा निवासी राजू निषाद और सुमन ने बताया कि खेत में लगी भिंडी, लौकी और करेले की पूरी फसल बह गई। किसानों ने प्रशासन से सर्वे कराकर नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग की है।प्याज 60 और टमाटर 50 रुपये किलोचित्रकूट। नदी किनारे लगी सब्जी बह जाने और बाहर से आने वाली सब्जी की आवक कम होने से जिले में सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। प्याज 60 रुपये किलो और टमाटर 50 रुपये किलो तक बिक रहा है। हरी सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं, जिससे ग्राहकों को अधिक दाम चुकाने पड़ रहे हैं। दुकानदार श्याम लाल, रघुवीर प्रसाद ने बताया कि नदी किनारे किसान सब्जी उगाते हैं, बाढ़ से फसल बह जाने से लोकल सब्जी की मात्रा कम हो गई है। वहीं बाढ़ के कारण बाहर से आने वाले वाहनों में भी कमी है, जिससे बाजार में आवक घट गई और दाम बढ़ गए। ग्राहक राजनारायण, रमेश सिंह ने बताया कि पहले की अपेक्षा अब सब्जी खरीदने में जेब पर ज्यादा भार पड़ रहा है।सब्जी के बढ़े दामसब्जी पहले अब (प्रति किलो रुपये में)प्याज 40 - 60टमाटर 30 - 50बैंगन 20 - 30भिंडी 30 40लौकी 20 25करेला 30 50