Chitrakoot News: नारी के सम्मान से ही उत्थान संभव

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जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर ने कहा कि राजा राममोहन राय के बाद आचार्य पं. श्रीराम शर्मा आचार्य ने ही नारी की दशा और दिशा बदलने के लिए गायत्री परिवार के रूप में आंदोलन चलाया। शांतिकुंज प्रतिनिधि रश्मि जायसवाल ने कहा सावित्री, पन्ना धाय, रानी हाड़ा और रानी लक्ष्मीबाई के उदाहरण देते हुए नारी शक्ति के महत्व को बताया।डॉ. प्रमिला मिश्रा ने कहा कि नारी में करुणा, संवेदना और प्रेम जैसे दैवी गुण हैं, इनके बढ़ने से समाज में देवत्व आएगा। इस मौके पर दिव्या त्रिपाठी, सविता शिवहरे, संगीता करवरिया, रामजानकी शुक्ला, पुष्पा सिंह सहित अन्य महिलाएं और गायत्री परिवार के कार्यकर्ता मौजूद रहे।