Chitrakoot News: कलश यात्रा के साथ भागवत कथा शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sun, 27 Sep 2026 11:20 PM IST
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चित्रकूट। शहर के शंकर बाजार स्थित गुप्ता मैरिज हॉल में भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। पहले दिन धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया।
कथा व्यास उत्तरकाशी के स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने भागवत कथा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने भागवत कथा को कलयुग में कल्पवृक्ष के समान बताया। यह अमर कथा है, जिसके श्रवण से मुक्ति मिलती है और पापी भी पाप से मुक्त हो जाता है।
उन्होंने कहा कि वेदों का सार भागवत कथा के माध्यम से मानव जाति तक पहुंचता है। इससे जीव का कल्याण होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। कलश यात्रा के दौरान महिलाएं भक्ति गानों पर नाचती रहीं।
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इस मौके पर गुलाब चंद्र साहू, कमलावती साहू, केशव चंद्र, बालचंद्र, पूर्व सभासद रामनरेश गुप्ता, संजीव और अन्य कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। (संवाद)
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कथा व्यास उत्तरकाशी के स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने भागवत कथा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने भागवत कथा को कलयुग में कल्पवृक्ष के समान बताया। यह अमर कथा है, जिसके श्रवण से मुक्ति मिलती है और पापी भी पाप से मुक्त हो जाता है।
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उन्होंने कहा कि वेदों का सार भागवत कथा के माध्यम से मानव जाति तक पहुंचता है। इससे जीव का कल्याण होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। कलश यात्रा के दौरान महिलाएं भक्ति गानों पर नाचती रहीं।
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इस मौके पर गुलाब चंद्र साहू, कमलावती साहू, केशव चंद्र, बालचंद्र, पूर्व सभासद रामनरेश गुप्ता, संजीव और अन्य कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। (संवाद)