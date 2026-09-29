Chitrakoot News: ट्रांसफार्मर 15 दिन से खराब, 30 परिवार परेशान
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:34 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
राजापुर( चित्रकूट)। ग्राम पंचायत रम्पुरिया अव्वल के यादव पुरवा में लगा ट्रांसफार्मर पिछले करीब 15 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है। इससे करीब 30 परिवारों की बिजली आपूर्ति ठप है। ग्रामीण रात में मोमबत्ती व दूसरे वैकल्पिक साधनों से घरों में रोशनी करने को मजबूर हैं।
गांव के मोती लाल यादव ने बताया कि पुरवा में करीब 30 बिजली कनेक्शन हैं। यहां 10 एचपी क्षमता का ट्रांसफार्मर लगा है, जो करीब 15 दिन पहले जल गया था। इसके बाद से बिजली आपूर्ति बंद है। बताया कि रात में अंधेरा रहने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। वहीं पेयजल के लिए भी भटकना पड़ रहा है।
गांव के शिवनंदन यादव, लाल बाबू यादव, दिनेश यादव, सुखलाल यादव ने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना बिजली विभाग को कई बार दी गई। इसके बाद भी अब तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता ग्रामीण राजापुर से जल्द ट्रांसफार्मर बदलवाने की मांग की है।
विज्ञापन
जेई दारा सिंह ने बताया कि यादव पुरवा में ट्रांसफार्मर खराब होने की जानकारी विभाग को है। जल्द ही खराब ट्रांसफार्मर बदलकर बिजली आपूर्ति बहाल करा दी जाएगी।
विज्ञापन
गांव के मोती लाल यादव ने बताया कि पुरवा में करीब 30 बिजली कनेक्शन हैं। यहां 10 एचपी क्षमता का ट्रांसफार्मर लगा है, जो करीब 15 दिन पहले जल गया था। इसके बाद से बिजली आपूर्ति बंद है। बताया कि रात में अंधेरा रहने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। वहीं पेयजल के लिए भी भटकना पड़ रहा है।
विज्ञापन
गांव के शिवनंदन यादव, लाल बाबू यादव, दिनेश यादव, सुखलाल यादव ने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना बिजली विभाग को कई बार दी गई। इसके बाद भी अब तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता ग्रामीण राजापुर से जल्द ट्रांसफार्मर बदलवाने की मांग की है।
विज्ञापन
जेई दारा सिंह ने बताया कि यादव पुरवा में ट्रांसफार्मर खराब होने की जानकारी विभाग को है। जल्द ही खराब ट्रांसफार्मर बदलकर बिजली आपूर्ति बहाल करा दी जाएगी।