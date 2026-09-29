Chitrakoot News: ट्रांसफार्मर 15 दिन से खराब, 30 परिवार परेशान

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गांव के मोती लाल यादव ने बताया कि पुरवा में करीब 30 बिजली कनेक्शन हैं। यहां 10 एचपी क्षमता का ट्रांसफार्मर लगा है, जो करीब 15 दिन पहले जल गया था। इसके बाद से बिजली आपूर्ति बंद है। बताया कि रात में अंधेरा रहने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। वहीं पेयजल के लिए भी भटकना पड़ रहा है।गांव के शिवनंदन यादव, लाल बाबू यादव, दिनेश यादव, सुखलाल यादव ने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना बिजली विभाग को कई बार दी गई। इसके बाद भी अब तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता ग्रामीण राजापुर से जल्द ट्रांसफार्मर बदलवाने की मांग की है।जेई दारा सिंह ने बताया कि यादव पुरवा में ट्रांसफार्मर खराब होने की जानकारी विभाग को है। जल्द ही खराब ट्रांसफार्मर बदलकर बिजली आपूर्ति बहाल करा दी जाएगी।