Chitrakoot News: नष्ट फसल की 72 घंटे में दें सूचना, तभी बीमा लाभ

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उप कृषि निदेशक जीतलाल गुप्ता ने बताया कि किसान नुकसान की सूचना संबंधित बैंक, बीमा कंपनी, उप कृषि निदेशक कार्यालय या टोल फ्री नंबर 14447 पर दे सकते हैं। फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित फसलों को सूखा, बाढ़, जलभराव, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, प्राकृतिक आग, कीट और रोग जैसे जोखिमों से सुरक्षा दी जाती है। स्थानीय स्तर पर ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, बादल फटना और आकाशीय बिजली से लगी आग से हुए नुकसान को भी नियमों के अनुसार कवर किया जाता है। किसान सूचना देते समय नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, बीमा विवरण, फसल का नाम और प्रभावित खेत का विवरण जरूर दें।