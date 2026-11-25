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रामघाट के आसपास सफाई अभियान सुबह 8 बजे से।





कार्यक्रम



संविधान दिवस पर कचहरी में कार्यक्रम का आयोजन सुबह नौ बजे से।





मेला



राजापुर में हनुमान मंदिर के पास मेला का आयोजन सुबह 10 बजे से।





सामूहिक विवाह



रामायण मेला परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन सुबह 10 बजे से।





पुनरीक्षण अभियान



जिले में मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत वोटर बनाने का अभियान सुबह 10 बजे से।





जनसुनवाई



कलक्ट्रेट में डीएम की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन सुबह 10 बजे से।







प्रशिक्षण



गनीवां में किसानों को रबी की फसल का प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से







जागरूकता कार्यक्रम



यातायात माह के तहत कर्वी के शंकर बाजार में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12 से।



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धर्म-कर्म



शहर के सेठ रामनाथ राम किशुन धर्मशाला में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 3 बजे से।



दीन दयाल शोध संस्थान में श्रीराम कथा का आयोजन दोपहर 3 बजे से।





कला महोत्सव



सीतापुर के लाल घराना में साझा के तहत महोत्सव का आयोजन शाम छह बजे से।





सफाई अभियान