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एसडीएम अजय कुमार ने बताया कि 15 मतदेय स्थल के बीएलओ व सुपरवाइजर ने मतदाता पुनरीक्षण के फॉर्म फीडिंग में शून्य होने पर वेतन रोकने के आदेश दिए गए थे। पत्र जारी होने के बाद मुस्लिम पुरवा के मध्य भाग के बीएलओ राजेंद्र कुमार आर्या ने फॉर्म छह के 13 आवेदन भरे। वहीं प्राथमिक विद्यालय ब्यास बन्ना के बीएलओ अजीत कुमार मिश्र ने चार, बनवारीपुर के सोमदत्त, ताम्रबनी के राजकरन, रौली कल्याणपुर के दिनेश कुमार अनुरागी ने एक-एक व अकबरपुर (ब) के सुरेश कुमार ने छह आवेदन ऑनलाइन किए। एसडीएम ने बताया कि शून्य से हटने वाले बीएलओ के वेतन रोकने के आदेश जारी किए जाएंगे।