विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उन गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हुई जो बेटी के हाथ पीले करने के लिए कर्ज के बोझ तले दबने को मजबूर थे। कार्यक्रम के लिए मऊ ब्लॉक से 79, मानिकपुर से 52, रामनगर से 35, राजापुर से सात और मऊ नगर से 14 जोड़ों ने आवेदन किया था। इनमें मऊ से 73, मानिकपुर से 47, रामनगर से 33, राजापुर से सात और मऊ नगर से 13 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। मंत्रोच्चार के बीच आचार्यों ने सभी जोड़ों की रस्में पूरी कराईं।वर-वधू के परिजन के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। कई परिजन ने कहा कि अकेले शादी में एक से डेढ़ लाख रुपये खर्च हो जाते जो हमारे बस के बाहर था। योजना से दहेज के बोझ से भी मुक्ति मिली। योजना के तहत हर कन्या के खाते में 64 हजार रुपये भेजे जाएंगे। 15 हजार रुपये समारोह आयोजन पर खर्च हुए और 21 हजार रुपये के बर्तन, कपड़े, बिस्तर सहित घरेलू सामान दिया गया। इस तरह हर जोड़े को कुल एक लाख रुपये का लाभ मिला।जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. वैभव त्रिपाठी ने कहा कि छूटे हुए पात्र जोड़ों काे बृहस्पतिवार को रामायण मेले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मौके पर पूर्व सांसद भैरो प्रसाद, सीडीओ डीपी पाल, डीसीबी चेयरमैन पंकज अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।