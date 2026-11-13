Chitrakoot News: दिनदहाड़े घर से जेवर, नकदी ले गए चोर

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धनराज सिंह 11 नवंबर को सुबह पांच बजे खेत गए थे। उनकी बेटी रोशनी सिंह नौ बजे घर में ताला लगाकर परिक्रमा के लिए निकली थी। सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे के बीच चोरों ने चहारदीवारी फांदकर घर में प्रवेश किया। उन्होंने सभी दरवाजों और लोहे की अलमारी का ताला तोड़ दिया। चोरों ने डेढ़ तोले का मंगलसूत्र, 20 तोला चांदी के कड़े, पायल, बिछिया और 45 हजार रुपये नकदी चुरा ली। पुलिस से एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच और सामान बरामदगी की मांग की गई है।