Chitrakoot News: बच्चों ने रैली निकाल दिया यातायात नियमों का संदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Fri, 13 Nov 2026 11:25 PM IST
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चित्रकूट। यातायात माह के तहत शुक्रवार को पीएमश्री कंपोजिट विद्यालय कछार पुरवा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में यातायात प्रभारी हरीराम यादव ने बच्चों को हेलमेट, सीट बेल्ट, गति सीमा और यातायात संकेतों के बारे में जानकारी दी।
यातायात प्रभारी हरिराम यादव, समाजसेवी डॉ. प्रभाकर सिंह, सभासद शंकर प्रसाद यादव और प्रधानाध्यापिका रचना यादव ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। छात्र-छात्राओं ने गांव की गलियों में भ्रमण कर ग्रामीणों से दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनने और चार पहिया पर सीट बेल्ट लगाने की अपील की।
इस दौरान यातायात पुलिस के जागेश्वर प्रसाद ने भी सड़क पर सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत की। इस अवसर पर कांस्टेबल रामकिशन, अजय यादव, शिक्षिका सुशीला पांडे, रंजना चंदेल, ममता देवी सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।
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यातायात प्रभारी हरिराम यादव, समाजसेवी डॉ. प्रभाकर सिंह, सभासद शंकर प्रसाद यादव और प्रधानाध्यापिका रचना यादव ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। छात्र-छात्राओं ने गांव की गलियों में भ्रमण कर ग्रामीणों से दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनने और चार पहिया पर सीट बेल्ट लगाने की अपील की।
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इस दौरान यातायात पुलिस के जागेश्वर प्रसाद ने भी सड़क पर सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत की। इस अवसर पर कांस्टेबल रामकिशन, अजय यादव, शिक्षिका सुशीला पांडे, रंजना चंदेल, ममता देवी सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।
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