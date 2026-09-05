Chitrakoot News: यमुना में युवती के कूदने की सूचना से हड़कंप

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एक टेंपो चालक ने युवती को नदी में छलांग लगाते देखने की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और खोजबीन शुरू कराई। नदी की रेलिंग पर एक दुपट्टा मिला था। परिजन ने दुपट्टे से युवती की पहचान करुणा (28) पुत्री शंकर सिंह पटेल, निवासी टिकरा के रूप में हुई है। फिलहाल युवती का पता नहीं है।परिजनों ने घटना की सूचना 112 नंबर पर दी। पुलिस ने रात में ही मामले की जानकारी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शनिवार को 42वीं वाहिनी पीएसी की बाढ़ राहत टीम को नदी में तलाश के लिए लगाया गया। टीम ने स्टीमर और नावों की मदद से यमुना में काफी दूर तक खोज अभियान चलाया, लेकिन युवती का पता नहीं चल सका।शुक्रवार शाम एक टेंपो चालक ने युवती को यमुना में छलांग लगाते देखा था। शनिवार को पीएसी की बाढ़ राहत टीम ने भी अभियान चलाया। मऊ थाना प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि शुक्रवार शाम युवती के यमुना नदी में कूदने की सूचना मिली थी। उसकी तलाश के लिए 42वीं वाहिनी पीएसी की बाढ़ राहत टीम को लगाया गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।