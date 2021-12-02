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Chitrakoot News: पहलवानों ने दांवपेच के संग दिखाया दमखम

Tue, 20 Oct 2026 12:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Tue, 20 Oct 2026 12:35 AM IST
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The wrestlers displayed their strength along with their grappling techniques.
भौंरी (चित्रकूट)। ग्राम पंचायत भौंरी में आयोजित दो दिवसीय दंगल में पहलवानों ने दांवपेच और दमखम दिखाया।
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मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी व पूर्व सांसद आरके सिंह पटेल दंगल की शुरुआत कराई। बौडर के लवकुश ने प्रयागराज के राजेश को, हमीरपुर के भूरा ने मऊ टिटिहरा के विनोद को, अगरहुड़ा के आशीष ने खरसेड़ा के राममूरत को, सहारनपुर के रिंकू ने उन्नाव के टिर्रि और भौंरी के नीलू ने बाराबंकी के राजू को हराया। अगले दौर में अतर्रा के करिया ने राजस्थान के कलुवा को हराया।

भौंरी के नीलू ने आगरा के बलवंत को, पंजाब के साजन ने हरियाणा के मलखान को पराजित किया। मेला आयोजक कृषक इंटर कॉलेज के अध्यक्ष हरी गोपाल मिश्रा, मनीष मिश्रा, अवधेश रलिहा, प्रेमनारायण ओझा, हरिशंकर त्रिपाठी, रवीकरण उपाध्याय समेत अन्य मौजूद रहे।
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