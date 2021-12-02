Chitrakoot News: चित्रकूट के मुक्केबाजों ने दिखाया दम
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Tue, 20 Oct 2026 12:47 AM IST
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चित्रकूट। चित्रकूट बॉक्सिंग एसोसिएशन ने रविवार को खेल स्टेडियम में बॉक्सिंग का चयन ट्रायल आयोजित किया। इसमें विभिन्न भार वर्गों के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन किया।
कोच हिरेंद्र सिंह और एसोसिएशन सचिव विनोद कुमार सिंह ने खिलाड़ियों का ट्रायल लिया। चयन ट्रायल में विनय कुमार, मनोज कुमार, प्रवीण कुमार, विवेक, शिवराज, रामभूषण, अमित, अमन, अजय, आशीष, सूरज, अभिमन्यु राज व अनिल निषाद ने दमखम दिखाया।
अध्यक्ष स्वप्निल अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वजीत सिंह, उपाध्यक्ष विनोद कुमार, विपिन प्रताप सिंह, सचिव विनोद कुमार सिंह, वरिष्ठ संयुक्त सचिव कमलेश सिंह परिहार, संयुक्त सचिव संजीव मिश्रा, कोषाध्यक्ष श्याम गुप्ता, सदस्य मद्यून परिहार, अजय पाल सिंह व अजीत सिंह मौजूद रहे।(संवाद)
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कोच हिरेंद्र सिंह और एसोसिएशन सचिव विनोद कुमार सिंह ने खिलाड़ियों का ट्रायल लिया। चयन ट्रायल में विनय कुमार, मनोज कुमार, प्रवीण कुमार, विवेक, शिवराज, रामभूषण, अमित, अमन, अजय, आशीष, सूरज, अभिमन्यु राज व अनिल निषाद ने दमखम दिखाया।
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अध्यक्ष स्वप्निल अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वजीत सिंह, उपाध्यक्ष विनोद कुमार, विपिन प्रताप सिंह, सचिव विनोद कुमार सिंह, वरिष्ठ संयुक्त सचिव कमलेश सिंह परिहार, संयुक्त सचिव संजीव मिश्रा, कोषाध्यक्ष श्याम गुप्ता, सदस्य मद्यून परिहार, अजय पाल सिंह व अजीत सिंह मौजूद रहे।(संवाद)
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