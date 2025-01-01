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Chitrakoot News: पंडालों और मंदिरों में गूंजे जयकारे, जवारे निकाले

Tue, 20 Oct 2026 12:51 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Tue, 20 Oct 2026 12:51 AM IST
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Chants echoed in pandals and temples; 'jaware' (ceremonial sprouted grain) were taken out in procession.
फोटो 19 सीकेटीपी 17 शंकर बाजार ​स्थित मंदिर में पूजन करते भक्त। संवाद - फोटो : Archive
चित्रकूट। नवरात्र के नवें दिन देवी मंदिरों और पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। देवी के जयकारे गूंजते रहे। कई जगह जवारे भी निकाले गए।
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शहर के पुरानी बाजार, नई बाजार और शंकर बाजार स्थित कालीदेवी मंदिर में दिनभर भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिरों में देवी गीत गूंजते रहे। कई स्थानों पर कन्या भोज और भंडारे का आयोजन हुआ। शंकर बाजार कालीदेवी मंदिर से श्रद्धालुओं ने ढोल-मंजीरे के साथ जवारा शोभायात्रा निकाली। भक्त देवी गीत गाते हुए चल रहे थे।

शाम होते ही लोग पंडालों में देवी के दर्शन के लिए पहुंचे। सिविल लाइन, नई बाजार, पुरानी बाजार और शंकर बाजार में सजे भव्य पंडालों में आरती हुई और देर तक रौनक रही। इसके अलावा राजापुर, पहाड़ी, मानिकपुर, मऊ और भरतकूप सहित पूरे जिले में देवी मंदिरों में दर्शन, भजन-कीर्तन और भंडारे का आयोजन हुआ।

फोटो 19 सीकेटीपी 17 शंकर बाजार स्थित मंदिर में पूजन करते भक्त। संवाद

फोटो 19 सीकेटीपी 17 शंकर बाजार स्थित मंदिर में पूजन करते भक्त। संवाद- फोटो : Archive

फोटो 19 सीकेटीपी 17 शंकर बाजार स्थित मंदिर में पूजन करते भक्त। संवाद

फोटो 19 सीकेटीपी 17 शंकर बाजार स्थित मंदिर में पूजन करते भक्त। संवाद- फोटो : Archive

फोटो 19 सीकेटीपी 17 शंकर बाजार स्थित मंदिर में पूजन करते भक्त। संवाद

फोटो 19 सीकेटीपी 17 शंकर बाजार स्थित मंदिर में पूजन करते भक्त। संवाद- फोटो : Archive

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