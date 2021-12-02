Chitrakoot News: बुजुर्ग को लाठी-डंडों से पीटा

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घर के दरवाजे पर उसकी मां शीतला देवी बैठी थीं। शाम करीब 7.30 बजे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जनेह थाना के घटेहा निवासी लवकुश, पुष्पराज, राजेश और गांव निवासी हेमराज घर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए उसके बारे में पूछने लगे।मां ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में मां के बाएं हाथ में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। शोर सुनकर घर की महिलाएं बचाने आईं तो उनकी भी पिटाई की। आरोपियों ने धमकी दी कि शिकायत की तो मध्यप्रदेश में बहन-बेटियों पर छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज करा देंगे। थाना प्रभारी रीता सिंह ने बताया कि तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। (संवाद)