Chitrakoot News: जर्जर तार की चपेट में आई किशोरी, ग्रामीणों का हंगामा

विज्ञापन

घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोशित हो गए। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उपकेंद्र पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया और अवर अभियंता के खिलाफ नारेबाजी की। काफी देर तक समझाने के बाद ग्रामीण शांत हुए।नहरा निवासी ज्ञानचंद श्रीवास ने बताया कि उसकी बेटी नेहा (16) सुबह घर के पास से गुजर रही थी, तभी नीचे लटके जर्जर तार को छू गई और करंट की चपेट में आ गई। परिजन उसे तत्काल सीएचसी पहाड़ी ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में बिजली के तार लंबे समय से जर्जर हैं। बाढ़ और बारिश से खतरा और बढ़ गया है। शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।ग्रामीणों ने मांग की है कि बाढ़ प्रभावित गांवों में बिजली लाइनों और खंभों का तत्काल निरीक्षण कर जर्जर तार बदले जाएं।