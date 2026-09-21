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Chitrakoot News: जर्जर तार की चपेट में आई किशोरी, ग्रामीणों का हंगामा

Mon, 21 Sep 2026 11:16 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Mon, 21 Sep 2026 11:16 PM IST
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Teenager struck by dilapidated wire; villagers create an uproar.
फोटो 21 सीकेटीपी 18 सीएचसी में भर्ती किशोरी। संवाद
पहाड़ी (चित्रकूट)। बाढ़ प्रभावित नहरा गांव में सोमवार को जर्जर विद्युत तार की चपेट में आने से एक किशोरी गंभीर रूप से झुलस गई।
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घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोशित हो गए। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उपकेंद्र पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया और अवर अभियंता के खिलाफ नारेबाजी की। काफी देर तक समझाने के बाद ग्रामीण शांत हुए।

नहरा निवासी ज्ञानचंद श्रीवास ने बताया कि उसकी बेटी नेहा (16) सुबह घर के पास से गुजर रही थी, तभी नीचे लटके जर्जर तार को छू गई और करंट की चपेट में आ गई। परिजन उसे तत्काल सीएचसी पहाड़ी ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में बिजली के तार लंबे समय से जर्जर हैं। बाढ़ और बारिश से खतरा और बढ़ गया है। शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।
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ग्रामीणों ने मांग की है कि बाढ़ प्रभावित गांवों में बिजली लाइनों और खंभों का तत्काल निरीक्षण कर जर्जर तार बदले जाएं।
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