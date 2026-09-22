चित्रकूट: बुढ़वा मंगल पर गूंजे ‘जय बजरंगबली’ के जयकारे,  हनुमान धारा मंदिर में उमड़ी भीड़, भक्तों ने टेका माथा

चित्रकूट: बुढ़वा मंगल पर गूंजे ‘जय बजरंगबली’ के जयकारे, हनुमान धारा मंदिर में उमड़ी भीड़, भक्तों ने टेका माथा
Chitrakoot News: बुढ़वा मंगल के पावन अवसर पर सिद्धपीठ हनुमान धारा और बरहा स्थित हनुमान मंदिर में आस्था की भीड़ उमडी। भोर से ही लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर संकटमोचन के दर्शन-पूजन किए।
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चित्रकूट जिले में बुढ़वा मंगल के पावन अवसर पर मंगलवार सुबह से ही बरहा स्थित हनुमान मंदिर और प्रसिद्ध हनुमान धारा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही लाखों की संख्या में भक्त हनुमान जी के दर्शन के लिए कतारों में लगे रहे। भक्तों में दर्शन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला।
भक्तों ने बजरंगबली की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। भारी भीड़ के चलते पूरे मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा। जगह-जगह जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारे गूंजते रहे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने भी व्यवस्था संभाली।
हनुमान जी के दर्शन और पूजा-अर्चना का विशेष महत्व
इस अवसर पर महंत विजय दास जी महाराज एवं अमित तिवारी ने बताया कि बुढ़वा मंगल हनुमान जी की आराधना के लिए विशेष दिन माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि बुढ़वा मंगल पर हनुमान जी के दर्शन और पूजा-अर्चना का विशेष महत्व होता है।