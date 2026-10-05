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Chitrakoot News: शिक्षक जितेंद्र सिंह मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित

Mon, 05 Oct 2026 11:11 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Mon, 05 Oct 2026 11:11 PM IST
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Teacher Jitendra Singh honored by the Chief Minister.
05 सीकेटीपी-21-सीएम के हाथों सम्मानित होते जितेंद्र। स्रोत : स्वयं
पहाड़ी(चित्रकूट)। शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए चित्रकूट के शिक्षक जितेंद्र सिंह को सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित प्रांतीय शिक्षक गरिमा कार्यशाला में सम्मानित किया।
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अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में सम्मान मिलने से जिले का मान प्रदेश स्तर पर बढ़ा है।
जितेंद्र सिंह के सम्मानित होने पर उनके पिता हरि मोहन सिंह, भाई धीरेंद्र सिंह, मित्र संग्राम सिंह, गायत्री शक्तिपीठ के व्यवस्थापक डॉ. राम नारायण त्रिपाठी, समाजसेवी केशव शिवहरे, डीसीबी चेयरमैन पंकज अग्रवाल, बीपी पटेल और एनयूजे उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष रतन पटेल समेत लोगों ने बधाई दी। (संवाद)
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