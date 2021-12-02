Chitrakoot News: राजू, रामफल, राजेश ने प्रतिद्वंद्वियाें को पटका

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मऊ टिटिहरा के राजू ने खुरहंड के शान सिंह को धराशाई किया। मझींवा के रामफल ने धारपुर के फूल सिंह को धूल चटाई। भरका के राजेश ने रायबरेली के अमित को करारी शिकस्त दी। महुआ गांवकर के उमेश ने परना के नंदू को पटकनी दी।महुआ गौतभरी के शिवलोचन ने बनारस के अजय और मऊ टिटिहरा के उदय ने रायबरेली के अजीत को परास्त किया। आयोजन में कन्या पूजन कर उन्हें भोज कराया और दान दक्षिणा दी। भाजपा नेता जगदीश गौतम ने आयोजन में सहयोग किया। कामदनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर मदन गोपाल दास ने पहलवानों से हाथ मिलाकर कुश्ती का शुभारंभ कराया।