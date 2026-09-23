Chitrakoot News: पुलिस संकेतों से समझेगी मूक-बधिरों की बात

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पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अखिल उत्तर प्रदेश बधिर संस्था ने इसे आयोजित किया। एसपी ने कहा कि मूक-बधिर पीड़ित अक्सर थाने में अपनी बात नहीं कह पाते। यह प्रशिक्षण पुलिसकर्मियों को उनकी भाषा समझने और त्वरित मदद पहुंचाने में सहायक होगा।प्रशिक्षकों ने पुलिसकर्मियों को अभिवादन, सहायता, नाम, पता और अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण सांकेतिक संकेत सिखाए। चंद्रमणि त्रिपाठी, राजवीर सिंह, दुर्गा गिरी, कलावती, आशीष कुमार, सौरभ कुमार पटेल और प्रगति दुबे ने यह प्रशिक्षण दिया। प्रतिसार निरीक्षक रामाशीष यादव और पीआरओ पंकज तिवारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। (संवाद)