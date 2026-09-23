फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Police to understand the communication of the deaf and mute through signs.

Chitrakoot News: पुलिस संकेतों से समझेगी मूक-बधिरों की बात

Wed, 23 Sep 2026 10:53 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 23 Sep 2026 10:53 PM IST
विज्ञापन
Police to understand the communication of the deaf and mute through signs.
चित्रकूट। अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर पुलिस कार्यालय के राघव प्रेक्षागार में विशेष प्रशिक्षण हुआ। यह पुलिसकर्मियों के लिए आयोजित किया गया था।
विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अखिल उत्तर प्रदेश बधिर संस्था ने इसे आयोजित किया। एसपी ने कहा कि मूक-बधिर पीड़ित अक्सर थाने में अपनी बात नहीं कह पाते। यह प्रशिक्षण पुलिसकर्मियों को उनकी भाषा समझने और त्वरित मदद पहुंचाने में सहायक होगा।
विज्ञापन

प्रशिक्षकों ने पुलिसकर्मियों को अभिवादन, सहायता, नाम, पता और अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण सांकेतिक संकेत सिखाए। चंद्रमणि त्रिपाठी, राजवीर सिंह, दुर्गा गिरी, कलावती, आशीष कुमार, सौरभ कुमार पटेल और प्रगति दुबे ने यह प्रशिक्षण दिया। प्रतिसार निरीक्षक रामाशीष यादव और पीआरओ पंकज तिवारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed