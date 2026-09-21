Chitrakoot News: नमामि गंगे पाइपलाइन फटी, घरों-दुकानों में घुसा पानी

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सड़क पर लबालब पानी भरते ही आसपास की दो दर्जन से अधिक दुकानों में पानी घुस गया। किराना, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में रखा सामान भीगने की कगार पर पहुंच गया। दुकानदारों को सामान ऊंचाई पर रखना पड़ा। सड़क किनारे बसे घरों में भी पानी पहुंच गया, जिससे महिलाओं और बच्चों को काफी परेशानी हुई। घुटने भर पानी से लोगों को आवागमन में भारी दिक्कत हुई। बाइक सवार फिसलकर गिरते नजर आए।स्थानीय लोगों के मुताबिक नमामि गंगे योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन में लीकेज की यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में कई स्थानों पर पाइप फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों रुपये की लागत से बिछाई गई इस योजना में घटिया पाइप और मानक विहीन कार्य किया गया है। शिकायत के बावजूद विभाग ध्यान नहीं दे रहा है।दुकानदार रामबाबू, सुरेश और अजय ने बताया कि घंटों तक पानी सड़क पर बहता रहा, लेकिन विभाग का कोई कर्मचारी या अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा।वर्जनपाइप लाइन की टेस्टिंग कार्य चल रहा था, इसी दौरान पाइप लाइन फट गई। हालांकि तुरंत सप्लाई बंद करा दी गई थी। क्षतिग्रस्त लाइन को दुरुस्त कराया जा रहा है। - स्वप्निल यादव, अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे।