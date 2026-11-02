Chitrakoot News: आम की डाल गिरी, दबने से किशोर की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Mon, 02 Nov 2026 11:47 PM IST
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मऊ (चित्रकूट)। थाना क्षेत्र के तेंदुवा माफी गांव में सोमवार सुबह किशोर के ऊपर आम के पेड़ की डाल टूटकर गिर गई। इससे उसकी दबकर मौत हो गई।
तेंदुवा माफी निवासी अशर्फी लाल पटेल ने बताया कि उसका बेटा मनप्रीत सिंह (14) सुबह करीब सात बजे नित्य क्रिया के लिए घर से निकला था। रास्ते में अचानक आम के पेड़ की एक डाल टूट कर उसके ऊपर गिर गई। जिससे बेटा डाल के नीचे दब गया और गंभीर रूप से घायल हो गया।
परिजन इलाज के लिए सीएचसी लेकर पहुंचे, लेकिन मौत हो चुकी थी। उसके एक भाई और दो बहनों हैं। थाना प्रभारी राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी परिजन ने नहीं दी है। (संवाद)
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तेंदुवा माफी निवासी अशर्फी लाल पटेल ने बताया कि उसका बेटा मनप्रीत सिंह (14) सुबह करीब सात बजे नित्य क्रिया के लिए घर से निकला था। रास्ते में अचानक आम के पेड़ की एक डाल टूट कर उसके ऊपर गिर गई। जिससे बेटा डाल के नीचे दब गया और गंभीर रूप से घायल हो गया।
परिजन इलाज के लिए सीएचसी लेकर पहुंचे, लेकिन मौत हो चुकी थी। उसके एक भाई और दो बहनों हैं। थाना प्रभारी राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी परिजन ने नहीं दी है। (संवाद)
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