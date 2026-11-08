Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Decorations are excellent, but devotees are facing difficulties regarding drinking water and toilet facilities.

Chitrakoot News: सजावट बेहतरीन, पेयजल-शौचालय के लिए भक्त परेशान

Sun, 08 Nov 2026 08:18 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 08:18 PM IST
विज्ञापन
Decorations are excellent, but devotees are facing difficulties regarding drinking water and toilet facilities.
चित्रकूट। दीपावली मेले में रामघाट की सजावट और रोशनी ने श्रद्धालुओं का ध्यान खींचा, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी ने महिलाओं की मुश्किलें बढ़ा दीं। घाट पर पेयजल और शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से महिलाओं को परेशान होना पड़ा। उन्हें इधर-उधर भटकना पड़ा। कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर से रामघाट पहुंचीं रानी देवी, शिखा सिंह, रूपरानी और राधा रस्तोगी ने बताया कि घाट पर सजावट समेत अन्य व्यवस्थाएं तो ठीक थीं, लेकिन पेयजल और शौचालय की सुविधा का पता नहीं था।
विज्ञापन

प्रशासन ने बांटा फल और हलवा
चित्रकूट। परिक्रमा मार्ग पर लगातार बढ़ती भीड़ और लंबी दूरी तय कर रहे श्रद्धालुओं की मदद के लिए प्रशासन ने भी पहल की। पुलिस की ओर से परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं को फल और हलवा वितरित किया गया। सीओ सतेंद्र सिंह, कोतवाल अभयराज सिंह, एसआई यदुवीर सिंह सहित अन्य रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed