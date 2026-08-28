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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Mandakini's water level decreased by three meters at night and increased in the afternoon.

Chitrakoot News: रात में तीन मीटर घटा मंदाकिनी का जलस्तर, दोपहर में बढ़़ा

Fri, 28 Aug 2026 10:55 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Fri, 28 Aug 2026 10:55 PM IST
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Mandakini's water level decreased by three meters at night and increased in the afternoon.
फोटो 28 सीकेटीपी-17-घाट में सफाई करते पालिका कर्मचारी।। संवाद
चित्रकूट। मंदाकिनी नदी के जलस्तर में लगातार उतार-चढ़ाव से रामघाट किनारे रहने वाले लोगों व दुकानदारों की चिंता बढ़ी हुई है।
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बृहस्पतिवार को नदी का जलस्तर खतरे के निशान 126.50 मीटर से बढ़कर 127.50 मीटर तक पहुंच गया था। इसके बाद रात में पानी करीब तीन मीटर घटकर 124 मीटर पर आ गया। शुक्रवार सुबह सात बजे तक जलस्तर स्थिर रहा, लेकिन इसके बाद फिर बढ़ने लगा।
दोपहर दो बजे तक यह 125.450 मीटर और तीन बजे 125.850 मीटर दर्ज किया गया। अभी पानी सीढि़यों पर है। पानी घटने के बाद घाट किनारे दुकानदारों ने दुकानों और आसपास के क्षेत्र की सफाई शुरू कर दी। हालांकि, जलस्तर फिर बढ़ने से उनमें दहशत है। दुकानदारों का कहना है कि नदी का पानी अचानक बढ़ जाता है और कुछ ही घंटों बाद नीचे उतर जाता है। ऐसे में दुकानें खोलें या नहीं, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
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बृहस्पतिवार को जलस्तर बढ़ने से घाट के ऊपर तक पानी पहुंच गया था। शुक्रवार सुबह से नगर पालिका के कर्मचारी सफाई अभियान में जुट गए। कर्मचारियों ने घाट और आसपास के हिस्सों से गंदगी हटाई और नलकूप चलाकर पूरे घाट की सफाई की।
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मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ा होने के बाद भी शुक्रवार सुबह बारिश के बीच कुछ श्रद्धालु नदी में तैरकर एक किनारे से दूसरे किनारे जाते नजर आए।

वर्जन

टीम लगातार लोगों को नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर सतर्क कर रही है। नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। एसके प्रसाद, अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग।

फोटो 28 सीकेटीपी-17-घाट में सफाई करते पालिका कर्मचारी।। संवाद

फोटो 28 सीकेटीपी-17-घाट में सफाई करते पालिका कर्मचारी।। संवाद

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