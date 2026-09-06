Chitrakoot News: सीएम के काफिले के लिए 25 मिनट तक रोका हाईवे, जाम

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मुख्यमंत्री रविवार को हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद कार से धर्मनगरी के लिए रवाना हुए। उनका काफिला धनुष चौराहे से होकर रामायण मेला परिसर जा रहा था।पुलिस ने काफिले के पहुंचने से पहले ही सड़क पर बैरिकेडिंग लगा दी थी। इससे एंबुलेंस और स्कूली वाहन भी जाम में फंसे रहे। काफिला गुजरने के बाद ही यातायात बहाल हो सका। (संवाद)सीएम की एक झलक को हाईवे बना दर्शक दीर्घाचित्रकूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक झलक के लिए शहर का हाईवे ही दर्शक दीर्घा बन गया। धनुष चौराहे से लेकर एनएच तक बस्ती के लोग, बच्चे-बुजुर्ग सड़क किनारे टकटकी लगाए खड़े रहे। काफिले की हर गाड़ी पर नजर, हर सायरन पर उत्सुकता।आधे घंटे से धूप में खड़े महेश प्रसाद बोले कि बस एक बार देख लें, वही बहुत है। लवलेश पांडेय ने कहा कि अच्छा लगा कि सीएम बाढ़ पीड़ितों के लिए आए हैं। सीएम आए और चले गए पर उनकी झलक पाने की चाह में लोगों ने सड़क नहीं छोड़ी। (संवाद)